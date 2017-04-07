出租手機 Tink Labs望成首間百億新創港企

以出租手機服務出發的香港新創企業Tink Labs。（圖/Tink Lab官網）

提供遊客出租智慧型手機服務，由25歲執行長郭頌賢創立的新創企業Tink Labs，繼去年獲得富智康、李開復等大力投資後，有望能在新一輪的融資中，再獲4,000萬美元（約12.1億台幣）投資，讓公司成為首間達到10億美元（約303.1億台幣）估值的新創港企。這間創立於2012年的科技企業，目前員工人數已有300多名，近期目標是在2018年前向100萬間飯店客房提供手機出租服務。

據彭博社（Bloomberg）報導，以香港為基地、於2012年創立的新創科技公司Tink Labs，在新一輪的融資中，將有望獲得約4千萬美元（約12.1億台幣）的資金，並讓公司成為香港首間估值達10億美元（約303.1億台幣）的新創企業。這間以提供旅客出租智慧型手機服務的企業，由年僅25歲的執行長郭頌賢創立，專攻業務為亞洲主要城市3至5星飯店的手機出租，從2015年起多次獲得鴻海集團青睞，透過旗下港股公司富智康大舉挹注投資，去年9月他更獲得李開復的創新工場、大陸美圖企業蔡文勝和鴻海的支持，資助Tink Labs高達1.25億美元（約37.9億台幣）的資金。

面對Tink Labs的崛起，市調公司CB Insights認為，如此突出的香港新創公司確實難得，畢竟和大陸相比，在香港的傳統文化中，多數人更願意進入一間大型穩定的企業工作，而不是自行創業挑戰，即便創業，所關注的領域也往往成為少數億萬富翁與大企業壟斷的目標。Tink Labs與各地的飯店合作，將手機放置於客房中提供旅客使用，這項概念與過去新加坡政府的旅遊推廣計畫有異曲同工之意，目前已和旗下擁有威斯汀（Westin）、喜來登（Sheraton）、W飯店等品牌的喜達屋酒店集團（Starwood Hotels & Resorts Worldwide），和法國雅高酒店集團（Accor）取得聯盟合作。

野心勃勃的郭頌賢表示，希望在2018年達成為全球百萬客房提供手機服務的計畫，目前也和鴻海的富智康合作，共推一款新型智慧手機，不僅能上網通話，更能成為房間的全能管家幫手。但身為投資人之一的李開復也提醒Tink Labs，「這種租手機的服務，恐怕對於大陸和台灣旅客來說，吸引力並不高，相較之下，它更適合在香港、新加坡或倫敦等城市發展。」

(中時電子報)