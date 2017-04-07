伊凡卡夫婦加入川習會 裙帶關係惹議
「川習會」期間，具有白宮官職身分的第一千金夫婦伊凡卡與庫許納也加入。美國輿論認為兩人不具公職經驗，但對父親川普有重大影響，因裙帶關係進入決策高層，引起爭議。
具有白宮高階幕僚身分的伊凡卡（Ivanka Trump）與丈夫庫許納 （Jared Kushner）在川習會晚宴中現身，坐在中國第一夫人彭麗媛身旁，引起廣泛矚目。
庫許納是美國總統川普高度重視的外交幕僚，也是川習會的幕後推手，美國媒體稱他為當今美中關係最有影響力的人物。
伊凡卡也投入外交活動，除了和女兒親自出席中方的春節活動，並在社群網站公開女兒秀中文的片段，近期還秀出兒子在生日期間，依中國傳統吃長壽麵的照片。
美國有線電視新聞網（CNN）指出，川普強硬對北京，伊凡卡反向肩負緩和父親衝突形象的角色，在中國民眾眼中極為受用。
北京瞭解家族成員是川普決策核心，政商雙管齊下，對美國第一家庭成員下了不少功夫，希望緩和川普當選後，美中關係的對立。如今伊凡卡與庫許納同時具有白宮官員身分，出席川習會等外交場合活動。
不具相關公職經驗的第一家庭成員進入白宮，擔任無須經國會同意的重要幕僚職務，雖沒有違反法令，但「裙帶關係，用人唯親」還是引起美國輿論批評。1060407
(中央社)
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