中壯年吃得好 近3成高血脂
現代人吃得好，高血脂就找上門。成大醫院表示，台灣40歲至64歲中壯年族群，近3成罹患高血脂。
成大醫院家醫科醫師吳怡萱指出，俗稱「血油」的高血脂，會導致動脈粥狀硬化斑塊的產生，最終造成心臟疾病及腦血管疾病。台灣18歲以上逾1成有高血脂。
高血脂症患者一定要改善生活方式，若血脂控制不理想，應考慮配合使用降血脂藥物。Statin類是目前最常使用的藥物，除可抑制膽固醇合成酵素，降低肝細胞內膽固醇的合成，且可藉由增加肝細胞低密度脂蛋白受器數量，降低低密度脂蛋白的血漿濃度。
美國預防服務任務小組統計顯示，無心血管疾病史、但有高心血管疾病風險的中年族群使用 Statin 後，無論是總死亡率、心血管疾病死亡率、中風、心肌梗塞、血管重新灌流、綜合性心血管終點都有顯著下降。
吳怡萱說，40歲至75歲的人，若有高血脂、糖尿病、高血壓、吸菸等危險因子1項以上，可經由醫師評估10年心血管疾病風險後，考慮使用 Statin 類藥物。
因高血脂是造成動脈硬化、血管阻塞的主因，吳怡萱建議40歲以上無心血管疾病民眾，每3年健檢1次了解身體狀況，若是心血管疾病高危險群，建議和醫師討論是否使用 Statin，以作心血管疾病的初級預防。1060407
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。