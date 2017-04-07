中壯年吃得好 近3成高血脂

我要評比

現代人吃得好，高血脂就找上門。成大醫院表示，台灣40歲至64歲中壯年族群，近3成罹患高血脂。

成大醫院家醫科醫師吳怡萱指出，俗稱「血油」的高血脂，會導致動脈粥狀硬化斑塊的產生，最終造成心臟疾病及腦血管疾病。台灣18歲以上逾1成有高血脂。

高血脂症患者一定要改善生活方式，若血脂控制不理想，應考慮配合使用降血脂藥物。Statin類是目前最常使用的藥物，除可抑制膽固醇合成酵素，降低肝細胞內膽固醇的合成，且可藉由增加肝細胞低密度脂蛋白受器數量，降低低密度脂蛋白的血漿濃度。

美國預防服務任務小組統計顯示，無心血管疾病史、但有高心血管疾病風險的中年族群使用 Statin 後，無論是總死亡率、心血管疾病死亡率、中風、心肌梗塞、血管重新灌流、綜合性心血管終點都有顯著下降。

吳怡萱說，40歲至75歲的人，若有高血脂、糖尿病、高血壓、吸菸等危險因子1項以上，可經由醫師評估10年心血管疾病風險後，考慮使用 Statin 類藥物。

因高血脂是造成動脈硬化、血管阻塞的主因，吳怡萱建議40歲以上無心血管疾病民眾，每3年健檢1次了解身體狀況，若是心血管疾病高危險群，建議和醫師討論是否使用 Statin，以作心血管疾病的初級預防。1060407

(中央社)