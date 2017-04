文青週末地圖 村上隆版畫展

本週藝文活動包括忠泰美術館「不存在的地方」、村上隆版畫展、「晴日換雨‧緩慢焦點」莊普個展、「紀凱淵-2017紀紐約個展」、「猜猜偶是誰」神將布娃x羊毛氈公仔創作展等。

1.忠泰美術館「不存在的地方」

「不存在的地方」(A Nonexistent Place)由策展人胡朝聖策畫,邀集6國11名藝術家參展,8日到8月6日在忠泰美術館(台北市市民大道一段178號)展出。

展覽回歸美術館應為當代文明,帶來什麼樣「靈感啟發」思維,展出觀念藝術家林德羅‧厄利什的「電梯迷宮」,喜歡邀觀眾與作品互動的他,這次要帶觀者搭上一座永無止盡的電梯,透過視覺錯視效果,顛覆大眾對於空間想像與體驗。

藝術家袁廣鳴攝影創作「城市失格─西門町白日、城市失格─西門町夜晚」,重複利用電腦「剪下」、「貼上」指令,移除影像上關於人與車輛等具生物性象徵物件,探討影像呈現巨大力量。

2. 紀凱淵-2017紀紐約個展

台北市立美術館即日起舉辦「紀凱淵-2017紀紐約個展」。2014年,藝術家紀紐約以作品「運動三部曲」贏得台北美術獎首獎,作品運用獨特觀點進行空間概念思考。

「紀凱淵-2017紀紐約個展」,分享大學入學時,穿了「我愛紐約」的英文字樣T-Shirt參加校園迎新活動,自此展開以「紐約」為名藝術生涯。相對大家熟悉的「紀紐約」,「紀凱淵」這個本名反而變得少為人知、彷彿是一組進入他生活私領域通關密語。

展覽內容以「乞龜文化」為主題,本土慶典中常見的各種米龜是他童年時候最為深刻記憶符號,運用裝置、錄像、現成物創作,呈現米龜靜態形象及製作過程的影像紀實。

3. 「猜猜偶是誰」神將布娃x羊毛氈公仔創作展,來自南投縣「丹里娃娃工作坊」的洪翠玉,創作Q版神將布娃至今超過10年,已發展出一系列代表台灣本土宮廟文化的羊毛氈神將娃娃。

當初投入神將布娃創作,是10年前到霧峰山上一間太子廟,三太子起乩時跟她說,「要做一樣別人沒做過的東西」,因緣際會之下便開始創作神將布娃。

洪翠玉將傳統神像跳脫過往讓人敬畏樣貌,轉化可愛、親民模樣,創作出一尊尊別具巧思神將娃娃。至今洪翠玉塑造出神將娃娃多達上百尊,諸如官將首、八家將、齊天大聖、媽祖婆、千里眼、順風耳、土地公、關公、鍾馗、濟公活佛、布袋和尚等,每尊神將布娃,不論是臉譜、服飾和配件等十分講究且獨一無二。

「猜猜偶是誰」神將布娃x羊毛氈公仔創作展即日起到7月23日在台北偶戲館(台北市市民大道五段99號2樓)展出。

4. 村上隆版畫展

潮藝畫廊(台北市北投區石牌路二段301號B1)即日起至4月28日舉辦「村上隆版畫展」,當中展出村上隆多幅版畫作品。

其中包括「I am not me. I cannot become myself.」,這是達摩系列作品,前後花村上隆10年才達到自己認可的精純目標,畫作背景使用曾合作過的Louis Vuitton 經典棋盤格紋,並以象徵富貴金色凸顯整福作品高貴。

「Jellyfish Eyes」,畫中又圓又亮帶著長長睫毛的可愛眼睛,是村上隆招牌標誌之一,在他和 Louis Vuitton 的合作中也可見到。靈感來自於日本漫畫人物眼睛總是又圓又大,看似可愛,其實在嘲諷越來越膚淺浮面的大眾文化,扁平而且欠缺深度。

5.「晴日換雨‧緩慢焦點」莊普個展誠品畫廊即日起至5月7日舉辦莊普個展「晴日換雨‧緩慢焦點」,主要展出莊普20多件創作於2015年至2017年的作品,其中包括五件大型的立體裝置新作,展現出藝術家平面作品之外,對於視覺、身體感和空間氛圍的嶄新性嘗試。

從1970年代開始即以極簡風格作為創作核心的莊普,這次以「晴日換雨‧緩慢焦點」看似彼此無關的兩個狀態並置為題。莊普認為,禪宗與老莊無為等東方哲學的思維,經常被援用作為理解與詮釋抽象藝術的途徑,而他以重複的蓋印方式完成的繪畫,則呼應日復一日、砥礪磨練的修行狀態。

對於藝術家來說,這種印記累積的形式,記錄的是直覺的身體運動,同時將生命和時間以具體的痕跡累積,對應出個人嚮往的淡然靜定,「晴日換雨」也意味著日常的種種心境。1060407

(中央社)