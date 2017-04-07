MLB》被爆頭沒事！加長型頭盔救命

釀酒人打者布洛斯頓，今被92哩(約148公里)的速球爆頭。(美聯社)

布洛斯頓被擊中後，隨即掩面倒地。(美聯社)

釀酒人與洛磯之戰，今上演驚悚的一幕！釀酒人打者布洛斯頓(Keon Broxton)，2局下被洛磯先發投手桑薩提拉(Antonio Senzatela)92哩(約148公里)的速球爆頭，K中左臉，還好頭盔左側的加長護板，讓衝擊稍為減輕，最新消息是鼻子輕微骨折。

布洛斯頓說：「天啊！那東西(頭盔加長護板)救了我一命，最瘋狂的是，我前幾天還想把它拿掉。如今，我想我永遠不會把它取下了。」他還補充：「那像是被拳王泰森(Mike Tyson)打了一拳，除此之外，我感覺很好。」

(中時電子報)

還好最後沒有致命傷害，布洛斯頓(中)被攙扶下場休息，流著鼻血，目前確定是鼻子輕微骨折。(美聯社)