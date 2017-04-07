八里汙水遭新北市開罰千萬 柯：被逮到就認了

八里汙水處理廠因廠商便宜行事而排放未經妥善處理的汙水，台北市衛工處昨天因而遭新北市環保局開罰1200萬，台北市長柯文哲今天被問及此事時表示，沒辦法啊，被逮到就被人家狠狠罰一筆，就認了。至於是否懲處相關人員？柯說，他已學會不要急著震怒或懲處，就按照正常程序寫檢討報告，看報告後再做決定。

柯文哲說，八里汙水處理廠雖然是衛工處代管，但是委外給廠商處理，將會檢討為什麼委託廠商會投機取巧，制度面也會再檢討，挨罰的款項若廠商不願出錢，這部分就看契約怎麼寫。

(中時)