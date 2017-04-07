馬景濤宣布離婚9天 發文竟標註小21歲辣前妻

馬景濤上週宣布與小21歲大陸女演員吳佳尼離婚，不過今在微博悼念父親時，竟標註前妻吳佳尼，發文讓外界看得一頭霧水。（圖／取材自馬景濤、吳佳尼微博）

瓊瑤劇小生馬景濤上週宣布與小21歲大陸女演員吳佳尼離婚，「我的婚姻將在今天畫上最美好的句號」10年婚姻畫下句點，消息震驚外界，馬景濤當時提到要與弟弟一起完成未圓之夢，而馬景濤今（7日）在微博悼念父親時，竟標註前妻吳佳尼，發文讓外界看得一頭霧水。

馬景濤上月30日宣布與小23歲演員妻子吳佳尼離婚，離婚原因眾說紛紜，吳佳尼前天打破沉默，表示離婚沒有外在負面因素「我能體悟和支持景濤的決定」，並提到婚姻不在、情誼依舊，兩人雖然10年夫妻情斷，但沒有撕破臉。

宣布離婚後，馬景濤今凌晨在微博首發文，公開寫給已故父親的家書，表示是「支撐我走到今天的精神家園」，並談到他對父親的記憶和懷想，隨後不僅曬出他籌劃多年的《靜靜的決鬥》電視劇劇照，還標記前妻，發文讓網友感到不解，紛紛留言發問。

(中時電子報)