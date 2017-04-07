高市探索學校 5月將擴大周年慶活動
高市教育局以壽山國中為基地成立「探索學校」，4月1日起陸續舉辦「柴山地心探險─探洞與樹攀」等12項探索教育活動，預計5月將再規畫探索學校1周年親子趣味獨木舟競賽，以及暑假探索教育戰鬥營等，活動詳情可上高雄市探索學校官網及臉書查詢。
高市教育局推廣探索體驗學習，於「高雄市探索學校」舉行「柴山地心探險-探洞與樹攀」、「百步穿楊神射手-射箭」、「我是蜘蛛人-攀岩」、「愛河畔與獨木舟的邂逅-獨木舟」、「奔跑吧!親子定向越野樂遊趣-定向越野與樹攀」共5項、12場次活動，已吸引近300位學生報名參加。
高市教育局表示，去年6月啟用探索學校，提供高市國小至高中職學校上網預約160場免費探索體驗課程，已有5130人次參加，因為課程豐富，網路開放報名10分鐘內，已報滿90場次，不斷有家長及老師反應希望加開課程。
多元探索體驗普遍受到學生歡迎，「高雄市探索學校」將再擴大體驗學習活動，預計5月推出周年親子趣味獨木舟競賽、暑假探索教育戰鬥營等活動。
(中時)
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