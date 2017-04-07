台中火力發電廠煤灰濫倒斗六　議員嗆民代助理

八德里民集結抗議煤灰濫倒在他們鮮少去的八德公墓旁。（周麗蘭攝）

八德里民拉白布條抗議，後方就是煤灰山。（周麗蘭攝）

民眾要求限期移走。（周麗蘭攝）

斗六市八德公墓旁一處私人地濫倒八百噸來自台中火力發電廠的煤灰，八德里民今天早上聚集抗議，外傳該堆煤灰有人「關照」，縣議員林聖爵怒嗆一名民代助理「都你們在處理的」，該助理回嗆「不要亂講」。

八百噸煤灰出自台中一家煤灰再利用場，源頭是台中火力發電廠燒剩的煤灰與底灰，去年原本堆置在斗南一處農地，環保局要求遷移，業者去年十二月居然搬到八德公墓旁私人地。

八德里民今年初接連向環保局陳情，環保局於一月十九日、三月二十一日以違反廢棄物清理法第三十一條開單兩張，各罰六千元，但業者毫無遷移動作，里民忍無可忍用Line串聯，五十多人今天到現場上午拉白布條抗議。

里民表示，他們的訴求是立即移除煤灰山，政府不應放任無法處理的產業破壞環境，環球科大副教授陳泰安表示，八德里不想被濫倒，也不希望這堆煤灰濫倒在別人的社區。

斗六市長謝淑亞、縣議員林聖爵、賴淑娞、周秀月到場關切與聲援，環保局長張喬維也至現場說明，斗六警局派大批警力蒐證。

林聖爵說到激動處直嗆一名民代助理「都你們在處理的」，該助理回嗆「你不要亂講」，林繼續激動發言表示，莿桐虎尾溪去年一處濫倒廢土、林內農地挖土石，都是同一批人在弄。

張喬維表示，本案地檢署已介入偵辦，環保局限期業者九日前處理完畢，將再加重處罰開單三萬元。

(中時)