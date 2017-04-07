陸版《玩命關頭》 狂到找原導演執導

《玩命關頭》傳出要拍陸版！（圖／達志影像）

電影《玩命關頭8》即將上映，這部演了長達10年的電影，每一集都很受好評，現在更有指大陸方面要拍陸版《玩命關頭》，但背景是以F1賽車為主，且電影還要找來首部《玩命關頭》的導演Rob Cohen執導！

《玩命關頭》已經賣到第8集，這部叫好又叫座的電影，就連大陸方面都有意開拍成陸版，據悉北京家賦文化就要和1905影業合作，開拍陸版《玩命關頭》，暫定名為《Speedhunters》，電影以F1賽車為背景，講述賽車手捲入高科技事件。

除了屆時的美、中演員令人好奇外，該片更找來首部《玩命關頭》的導演Rob Cohen執導，監製則是《變形金剛》系列的Lorenzo di Bonaventura擔任，預計於7月在上海、德國等地拍攝。

(中時電子報)