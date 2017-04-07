習川會影響台灣利益？柯：看台份量有多少

美國總統川普與中國大陸國家主席習近平今天見面，外界擔心台灣利益恐受影響。台北市長柯文哲今天被問及此事時表示，國際場合是這樣，就算我們（台灣）是棋子，問題是我們是不是有價值的棋子，不然我們當然是被擺佈的，所以就看我們自己份量多少。

最近有人拍片比較台北跟上海，指上海的方便，台北無法比擬。柯文哲認為，上海有些硬體建設還是贏我們，不過在一些軟體建設就不可能贏台灣，台北的國民素質還是比較高。

(中時)