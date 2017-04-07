川習會晚宴 魚排和牛排上桌

美國總統川普和中國大陸國家主席習近平今天同桌用餐，菜單上有香煎多佛比目魚排和紐約特選長牛排。他們在討論棘手的雙邊安全和貿易議題之前，進行一些社交活動。

路透社報導，川普曾表示，想在與大陸領導階層進行首場會談時，對大陸的貿易行為提出相關問題，以及要求習近平採取更多措施節制北韓的核武野心。

在佛羅里達州棕櫚灘、西班牙建築風格的馬阿拉哥（Mar-a-Lago）度假俱樂部舉行的峰會，有個友好的開端。習近平和夫人彭麗媛與川普和美國第一夫人梅蘭妮亞（Melania）坐在私人宴會廳中的長桌邊，桌上中央放有裝飾華麗的燭台以及紅色與黃色的花卉。

川普的女兒伊凡卡（Ivanka）和她的丈夫庫許納（Jared Kushner）都正式任職白宮幕僚，他們也是晚宴座上賓。

根據英國「電訊報」（The Telegraph）的照片，川普夫婦和習近平伉儷坐在晚宴長桌邊，庫許納一邊是彭麗媛，另一邊是身穿黑色露肩洋裝的伊凡卡。

川普晚宴前開玩笑說：「我們已經展開長時間的討論，目前為止我仍然一無所獲、什麼都沒有。但我們建立起了友誼，我看得出來。」

他還說：「我認為，長期來看，我們會建立起非常、非常良好的關係，我非常期待。」（譯者：中央社陳昱婷）1060407

(中央社)