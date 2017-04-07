軍事目標遭飛彈鎖定 敘利亞批美侵略

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敘利亞國營電視台今天報導，美國對敘政府空軍基地發動的軍事攻擊是「侵略」行為。

在美國宣布對敘利亞發射飛彈的不久後，敘利亞國營電視台報導：「美國對敘利亞軍事目標做出侵略行為，使用多枚飛彈。」

路透社報導，敘利亞國營電視台稍早報導，這項侵略已經鎖定「多個敘利亞軍事目標」，不過並未就此提供進一步細節。（譯者：中央社何宏儒）1060407

(中央社)