動物園聞木魚聲 五色鳥在求偶啦

北市動物園最近總聽到類似「敲木魚」的聲音，原來是有「花和尚」之稱的五色鳥在賣力求偶。

北市動物園發言人曹先紹說，五色鳥是台灣特有種鳥類，因羽毛有綠、紅、黃、藍、黑，色彩繽紛，因而被冠上「花和尚」的稱號。每年4月起，是五色鳥的繁殖季節，牠們會啄樹洞為巢，也有台灣擬啄木的名號。

曹先紹表示，五色鳥雌雄同色，很難直接由外觀分辨性別，配對成功的五色鳥通常會產下3至4顆蛋，孵化期約12至14天，育雛期約29至32天。當幼鳥到了要離巢時期，親鳥會跟隨一段時間，傳授生存技能後才離去。

曹先紹提醒，五色鳥天性害羞低調，在育雛期間尤其敏感、警戒心高，觀賞時要保持適當距離、輕聲細語，避免干擾。

五色鳥身形圓胖、不擅飛行，在台灣分布很廣，平地、中低海拔樹林間，都會區公園、校園都能發現牠們身影，曹先紹說，民眾往往聽到牠們獨特鳴叫聲後，才發現牠們躲在高枝上。1060407

(中央社)