韓團DAVICHI李海麗將發表單飛專輯

我要評比

南韓演藝經紀公司希傑娛樂（CJ E&M）消息人士透露，旗下女子2人組合DAVICHI成員李海麗將發表單飛出道迷你專輯「h」。

南韓「亞洲經濟」引述CJ E&M消息人士稱，李海麗曾演唱多首膾炙人口的影視劇OST，唱功獲得業界和粉絲肯定，希望藉由這張專輯，粉絲們可以感受到李海麗更加完美的歌唱實力。

據報導，希傑娛樂還透過YouTube官方頻道公開了預告影片，整體基調為黑色，隨後逐漸出現一把椅子和英文字母「H」，結尾，李海麗背對著鏡頭坐在鋼琴前，燈光照在她的身上，神秘感十足。

報導說，李海麗SOLO專輯「h」將於本月發表。1060407

(中央社)