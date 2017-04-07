聲援李明哲 民進黨團籲中國放人

前民進黨黨工李明哲在中國大陸遭到關押，民進黨立法院黨團、時代力量黨團，今天都將在立法院院會提案，呼籲中國大陸儘速釋放李明哲。

李明哲遭北京當局以「涉嫌危害國家安全」為由關押超過2週。

民進黨團與時代力量黨團都對於李明哲案提案。民進黨團提案指出，李明哲遭中國政府關押已近2週，中國政府至今仍不願依據兩岸司法互助協議，提供家屬探視權利，且拒絕透露李明哲被關押的地點，因此提案建請立法院院會作成決議，對中共已違反人權方式逕行逮捕、拘禁等作為，立法院提出嚴正抗議。

提案中也對北京當局提出3項呼籲，包括立即釋放李明哲、儘速對外具體說明李明哲究竟涉及什麼罪、公布關押地點、並儘速安排家屬探視。

提案也要求政府須全力與對岸溝通交涉，以確保國人的人身安全及自由，並提供家屬所有必要協助。

時代力量黨團則呼籲中共立即釋放李明哲，嚴正譴責中共政權粗暴的逮捕行為，同時聲援家屬與民間團體的訴求，並要求政府提供李明哲家屬所有協助，包括家屬接見、律師律見、送藥等醫療協助。

親民黨團總召李鴻鈞表示，要營救李明哲，必須用務實手段解決問題，各方面嚴厲譴責只是台灣內部的表態，目前兩岸無溝通管道，若未來再發生類似事件，就只能繼續譴責嗎？問題的源頭還是兩岸要有對話機制跟管道，至於核心問題出在哪，海基會、陸委會須說清楚。

國民黨團總召廖國棟說，站在保護國民的立場，會同意，但還要看到文字再決定，最重要的還是民進黨的兩岸政策到底要怎麼適應，李明哲絕非單一個案，後續會有非常多的問題，若兩岸政策未適當調整，未來會沒完沒了。1060407

(中央社)