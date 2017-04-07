毒鴛鴦抱嬰躲通緝 警循哭聲逮人
黃姓男子因毒品通緝，去年5月帶著張姓老婆及11月大男嬰逃亡，不過逃亡過程仍於鳳山、林園等地販毒，高巿警刑大得知他躲在鳳山一處汽車保養廠附近，恰巧有嬰兒哭聲，最後循聲在貨櫃屋逮獲這對毒鴛鴦，依毒品、通緝送辦。
巿刑大偵四隊調查，50歲黃男與38歲張女結婚2年育有11月大男嬰，男方因毒品遭判刑11月拒不執行，去年5月遭通緝，但仍於鳳山、林園、小港等地販賣海洛因及安非他命，警方接獲情資展開調查，鎖定黃男出沒鳳山一帶。
本月6日警方帶隊前往鳳山臨海路一處汽車保養場，一開始只見10餘人在現場，卻沒發現黃男，後來隱約聽到嬰兒哭聲，因此循聲在隔壁的貨櫃屋查獲這對毒鴛鴦，黃男被捕後除了問警方嬰兒怎麼辦，也不斷交代房東要餵奶。
黃男透露被通緝時剛好兒子出生，因擔心不下小孩才逃亡，而他與張女被帶回隊上時，仍不斷追問「能不能回去看小孩」、「小孩需要人照顧」等，雖然展現慈父、慈母的一面，但販毒危害社會，訊後依毒品罪送辦。
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(中時)
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