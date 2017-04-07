習川會神秘嘉賓將是川普的秘密武器嗎？

伊凡卡(Ivanka Trump)(中)和她的丈夫庫許納(Jared Kushner)(右)出席習川會的首場晚宴。(圖/美聯社)

伊凡卡(Ivanka Trump)(左4)現身川普與習近平，在佛羅里達州馬阿拉歌(Mar-a-Lago)渡假村的首場晚宴中。(圖/美聯社)

伊凡卡參加農曆雞年的「中國文化之夜」活動

中國國家主席習近平已經在美國當地時間6日下午1點50分，抵達佛羅里達州西棕櫚灘國際機場，在進行晚宴之後，未來兩天的重頭戲就是舉行眾所矚目的習川會談。首日晚宴的神秘嘉賓可以說是川普上任以來攻佔媒體版面不少於他的，並且已經在上月底正式取得白宮顧問頭銜的川普大女兒伊凡卡(Ivanka Trump)，過去一直因為沒有正式官職身分卻不停出現在重要場合，而遭人非議，但卻也正好顯示出川普對她的依賴與重視。說實在話，每每在政治議題硬梆梆的重大峰會中，如何以肢體語言或談話氣氛讓會議進行更順暢真的很重要，而如果能在漫長兩天的議程中，擺入適當的軟化角色，更能增添整場峰會的可看性！

川普手中重要，並且也受到他相當倚賴的秘密武器，就是一直被媒體揣測究竟會不會出現在習川會晚宴場合的神祕人物，他的大女兒伊凡卡。川普這次與中國國家主席習近平會談，不難想像會端出大女兒伊凡卡當作重要的秘密武器，因為伊凡卡一家人早已在中國坐擁廣大的粉絲群。這要歸功於伊凡卡過去熱衷於將她年僅5歲的女兒阿拉貝拉(Arabella)練習中文的照片和影片，上傳到很多社交平台上，供大家瀏覽，顯示她對兒女的「中文教育」很用心，今年中國農曆雞年的春節期間，伊凡卡還特別帶阿拉貝拉出席華盛頓中國大使館舉辦的「中國文化之夜」活動，在川普正與中國國家主席習近平見面之前，他的大女兒伊凡卡和外孫女阿拉貝拉早已具有先見之明的，一步一步先幫川普在私底下與中國上億人口打好軟性外交的關係。

今年2月，甫上任的川普就打破了10多年來美國總統向華人拜年的傳統慣例，不過這項失誤，立刻就被他的大女兒和外孫女來了一記「神補救」，伊凡卡帶著阿拉貝拉出席「2017歡樂春節中國文化之夜」，在中國駐美國大使館現身之後，所有人的目光焦點立刻被轉移到活潑可愛，還時不時會說中文、念唐詩和唱中文歌的5歲外孫女身上，這可謂伊凡卡補強父親外交的一次成功經驗，也難怪川普向來將她帶在身邊，出席很多重要場合，如今伊凡卡已獲得正式的白宮顧問頭銜，川普更是沒有理由不讓她出現在像是首次習川會，這樣重要的官方場合中。可以預測的是，未來川普手中的這項秘密武器，可能會在更多官方晚宴或會議中，不斷現身。

(中時電子報)