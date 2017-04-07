談都更拆除不同意戶 柯：依制定流程走

「居住正義論壇Ⅲ 公私協力改革都更效能」論壇今天下午登場，預計會前會有都更團體抗議。台北市長柯文哲上午表示，北市有訂定拆除不同意戶的流程，按程序走完的話，就算民眾不完全心服口服，至少比較不能激烈反抗。

柯文哲表示，台北市的都更一定要做，政策要大幅修改，但要去思考過程中如何保障最大多數人利益，做是一定要做，但怎麼做比較好，可以討論。

媒體問及，文林苑一事害台北市前市長郝龍斌被罵慘。對此，柯文哲說他有記起前人失敗的教訓，訂定流程，例如拆除不同意戶前必須私下及公開協調各兩次，還要錄音、錄影做紀錄，所以被拆的人也許不完全口服心服，但至少照程序走完，比較不能激烈反抗。

(中時)