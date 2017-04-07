中華電董座鄭優之母告別式 林佳龍任點主
中華電信公司董事長鄭優母親張鶴，於上月23日壽終沙鹿區自宅內寢，享壽93歲。今天(7日)上午8時於家中舉行公祭，台中市長林佳龍擔任點主官進行點主儀式，總統蔡英文、立法院蘇嘉全昨日也分別前往捻香，公祭場面十分肅穆莊嚴，火化後將安奉於雲林縣水林鄉蕃薯厝寶塔。
張鶴女士告別式於7日上午在沙鹿區星河路自宅舉行，早上7點家祭，8點舉行公祭，市長林佳龍擔任點主官主持點主儀式。立法院副院長蔡其昌、台塑集團總裁王文淵、台綜院董事長黃輝珍、大甲鎮瀾宮董事長顏清標等人前往上香，蔡英文及蘇嘉全，也分別於昨(6日)上午及晚上捻香表達哀悼之意。
從小每天打赤腳上學的庄腳囝仔鄭優，遵循著慈母的教導一路往上升，畢業於台大經濟系、政大企管所碩士，先後任職於報社、電視台、廣播電台，幾乎各種型態的媒體都經營過，上午公祭儀式，許多政、商及媒體界人士紛紛前往致敬上香。
鄭優表示，自幼家境貧困，兄姊及弟弟國小畢業後即出外當學徒，自己運氣好有機會升學，手足的寬容與支持，深感虧欠他們許多。他說，當初考上台中一中及台北師專，唯一的選擇應該是師專，但媽媽卻支持他念一中，父母親為了賺更多錢讓他繳學費，全家搬到新北市三重埔，從此離開雲林成長的小村莊，媽媽靠著洗衣、爸爸辛苦做水木賺取微薄的收入，全力支持他走向人生不同的道路。
「沒有她，不可能有今天的我！」鄭優哽咽地說，一生遇到的貴人很多，所有的貴人都幫助著自己，但最感謝的是媽媽，她不曾說大道理，身體力行要孩子學會誠懇、老實及務實，做人不可能一蹴可幾，全家人都奉行著母親的教訓。
張鶴女士於上月23日上午8時21分，壽終於沙鹿區星河路自宅內寢，享壽93歲，遺體火化後將運送至故鄉雲林縣，長眠於水林鄉蕃薯厝寶塔。
(中時)
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