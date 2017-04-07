運毒騙很大 爆米花卻是大麻花

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航警局與財政部關務署聯手在快遞貨物進口專區中，查獲以「爆米花食品」名義申報進口的貨物，經鑑識後卻暗藏有大麻毒品反應的大麻花，重量達2.7公斤。

航空警察局今天表示，航警局檢查大隊與財政部關務署台北關，4日在榮儲快遞貨物進口專區查獲假冒「爆米花食品」闖關毒品案。

航警局報請桃園地檢署指揮偵辦，並積極清查過濾相關資料，警方隨即派人前往台北市中山區，逮捕領貨的解姓、余姓等2名男子，並依照違反毒品危害防制條例，移送桃園地檢署偵辦。

男子供稱因為缺錢花用，以新台幣3萬元酬勞幫朋友領取貨物，但辯稱對包裹內裝物品並不知情，警方對供詞感到相當可疑，已組成專案小組，循線追查幕後集團共犯。1060407

(中央社)