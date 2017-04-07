川普證實下令軍事攻擊 指控敘動用化武

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美國總統川普今天表示，他已下令對敘利亞一處飛機場發動軍事攻擊，並指控敘利亞動用被禁的化學武器。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，美國官員表示，在川普命令下，美軍今天對敘利亞政府一處飛機場發射50到60枚戰斧巡弋飛彈，報復對方本週稍早以化武攻擊平民百姓。

川普今天在佛羅里達州馬阿拉哥（Mar-a-Lago）對媒體發表簡短談話。川普表示：「（敘利亞總統）阿塞德（Assad）對失去希望的人民剝奪生機。」

根據路透社，川普說：「防止和嚇阻致命化武蔓延和使用，符合美國重大國安利益。」

川普還說：「敘利亞動用被禁的化武是無庸置疑的，違背化武公約義務，且無視聯合國安全理事會的呼籲。」

「這場難民危機持續加深，這個區域持續不穩定。」

川普今天在佛州馬阿拉哥度假俱樂部接待中國大陸國家主席習近平。1060407

(中央社)