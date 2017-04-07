員工滑倒被熱油燙傷 土司工坊負責人被起訴

一名陳姓女子，曾在知名新加坡美食餐廳「土司工坊」上班，2015年7月她因搬運油鍋時，不慎跌倒，致油鍋內的熱油潑濺她身上，成全身18%二級燒燙傷，事後陳女認為因廚房地板濕滑，憤而提告，台北地檢署認為該店未做好員工訓練及環境管理，今早依業務過失傷害罪嫌起訴「土司工坊」的鄭姓負責人、葉姓訓練幹部及邵姓店長3人。

「土司工坊」(Toast Box)，主打新加坡美食，在台灣有多名分店。陳女控稱，2015年7月她任職土司工坊大直旗艦店，因廚房地板濕滑，讓她搬運油鍋時，不慎滑倒，熱油潑濺至她胸前、頸部等處，造成全身18%二級燒燙傷。

檢方調查後，認為陳女燙傷確實是因廚房地板濕滑造成，餐廳業者未做好地板清理，致員工受傷，也未做好對新進員工的教育訓練，涉及業務上過失，因此起訴餐廳負責人、訓練幹部及店長3人。

(中時)