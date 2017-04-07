纏訟17年 「虎標萬金油」大房偽造遺囑遭判刑2月定讞

生產「虎標萬金油」、「德恩奈漱口水 」的「西德」有機化學藥品公司創辦人葉重德去世後， 大房、二房子女因爭奪遺產糾紛不斷，其中遺囑部分爭訟17年，最高法院佐以刑事局鑑定，認為大房兒子葉百昌、葉公隆、葉公超偽造遺囑，今各判刑2月、可易科罰金定讞。

判決指出，葉重德在1998年6月9日病故，遺留數億元的財產，大房、二房子女因遺產如何分配發生糾紛，雙方涉訟多起，二房子女曾多次在台北、士林、板橋地檢署打官司，控告大房侵占、偽造遺囑，但大多獲不起訴。

2000年5月間，二房子女葉佳紋、葉昭玲，向台北地院自訴大媽葉李坐、大哥葉百昌等人侵占，大房在法院審理期間，提出一份由律師吳志勇（判刑2月確定）見證的遺囑，遺囑據稱是葉重德 親自書寫，指稱葉佳紋、葉昭玲等二房子女因忤逆他，不得繼承他任何遺產。

這份遺囑指示由大房及3名兒子平均繼承葉重德的全部遺產，葉佳紋等二房子女除了沒有繼承權外，還要共同負責老父醫療看護費、喪葬費用、訴訟費用及債務共1300萬元；二房子女認為，父親葉重德生前未立有遺囑，該分遺囑係偽造的，於是向台北地檢署提出告訴。

當時北檢利用鑑識專家李昌鈺來台演講空檔請求協助，將遺囑及葉重德生前字跡交給李鑑定；經檢方起訴後，台北地院佐以李昌鈺及中央警大教授陳虎生等人的鑑定，認為遺囑字體力道很好，排列整齊，非重病者的字體是偽造，將大房兒子判刑。

但高院更二審認為，調查局及憲兵司令部刑事鑑定中心的鑑定結果，認定無法證明遺囑是否偽造，再加上葉重德在死前以審慎態度書立遺囑，特意用刻寫方式，盡量使字跡清晰，和平日字跡區別屬合情合理，逆轉改判大房無罪。

高院更五審採信刑事局筆跡鑑定張雲芝的鑑定結果，再加上佐以葉的親人證詞，認定該份遺囑是偽造的，除了大媽葉李坐死亡不受理外，大房3名兒子各判刑4月，因符合速審法減刑規定，減為2月、可易科罰金，案經上訴，最高法院駁回定讞。

(中時)