若美對敘採軍事行動 俄：負面後果自扛
美軍今天對敘利亞1處空軍基地發射巡弋飛彈。俄羅斯稍早曾警告美國，若華府對敘利亞採取軍事行動，將招致「負面後果」。
法新社報導，安全理事會針對敘利亞召開閉門會議後，俄國駐聯合國大使薩夫隆科夫（Vladimir Safronkov）告訴記者：「如果發生軍事行動，行險發起這種可疑悲慘計畫的人，得一肩扛下所有責任。」
薩夫隆科夫說，他在會議期間很「直率」，說自己告訴安理會「我們必須想想負面後果」。
他說，「看看伊拉克，再看看利比亞」，意指西方國家介入這些國家事務後，造成了延續多年的混亂。
敘利亞4日發生疑似化學武器攻擊，造成至少86人喪命，其中27人為兒童，引發全球憤怒。美國威脅對敘利亞採取軍事行動，總統川普警告「該有所作為」。（譯者：中央社周莉芳）1060407
(中央社)
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