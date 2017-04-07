川習會登場 敘化武事件影響媒體報導

美中「川習會」今天在陽光燦爛的佛州舉行，不過敘利亞一小鎮疑遭政府軍化武毒氣攻擊，影響川習會新聞呈現。與美國總統川普關係不睦的「紐約時報」等報導篇幅未若預期。

中國國家主席習近平飛抵佛州之際，美國有線電視新聞網（CNN）將報導重點放在國會山莊處理敘利亞化武事件上，時代雜誌、「華爾街日報」及紐約時報也都關注敘利亞情勢。

紐時在社論中說，佛州峰會是川普目前為止最重要的外交峰會，兩天會談將測試外交新手川普、以及按劇本演出的老練領導人習近平，兩人能否有效管理全球最重要的雙邊關係。

社論批評說，這次峰會的風險在於川普缺乏與中國打交道的外交經驗，團隊內也缺乏類似人才，並提到川普之前挑戰美國長期以來的「一中政策」後，也修正了錯誤。

紐時還說，這次會談另將測試缺乏外交事務及政府部門經驗的川普女婿庫許納（Jared Kushner）。庫許納越過國務卿提勒森（Rex Tillerson），主導這次美中峰會安排。

社論調侃，美國官員說有信心川普可以掌握得很好，中國官員也說習近平可以掌握得很好；現在就看他們能否做點生意。1060407

(中央社)