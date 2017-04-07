推循環經濟 陳菊訪德汲取永續綠能經驗
高雄市努力要翻轉重工業城市宿命，正與中央政府合推循環經濟專區，高雄市長陳菊與高雄市議會議長康裕成前往德參訪永續綠能示範園區，希望兼顧產業及環境，提升傳統產業價值。
陳菊等人6日參訪德國柏林，拜會德國布蘭登堡邦邦議會副議長並參觀EUREF-campus永續綠能示範園區，了解德國在綠能示範園區經驗及成效。
布蘭登堡主要產業為生技、能源技術、光學、資通訊，透過研究及技術緊密聯繫，為德國首都地區經濟注入蓬勃發展力量。
陪同參訪的駐德國台北代表處代表謝志偉說，台北市像是柏林，高雄就像德國的慕尼黑。
陳菊表達希望吸取德國轉型正義經驗，也希望波茨坦交響樂團與高雄市立交響樂團交流，並邀副議長到高雄參訪出席2017高雄生態交通全球盛典。
陳菊還參訪德國柏林EUREF-campus，這是將過去有百年歷史的煤氣工廠改建為綠能環保示範園區，作為德國由化石燃料轉變為永續綠能改革標誌。
園區以循環經濟、氣候變遷調適、生產數位化與電能運輸為4大產業主題，進駐企業有CISCO、Alphabet、DB Engineering Consulting等重要綠能生產、智慧城市與循環經濟廠商。
EUREF-campus內Mint公司為鑽研淨水技術與封閉式藻類養殖技術的企業，在產業生產上兼顧減碳與節能。1060407
(中央社)
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