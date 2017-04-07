NBA》腦殘嗎？史蒂芬生：要把喬治綁椅子上
先前才在溜馬與暴龍比賽最後關頭，無厘頭帶球上籃引發雙方球員衝突的溜馬後衛史蒂芬生，7日再傳腦殘言論，被問到溜馬如何留住陣中一哥保羅喬治，他的回答竟是，「我會叫來全隊，然後把喬治綁在椅子上，告訴他哪裡都別去。」
史蒂芬生的腦殘舉止，不僅在最近才發生，他最出名的事蹟，還是2014年季後賽在「小皇帝」詹姆斯耳朵旁邊吹氣的事件，也讓他獲得「吹耳哥」的封號，隨後他不斷在場內外發生脫序行為，且傷痛頻傳，造成他被不少球隊丟來丟去。
以這個球季為例，史蒂芬生去年9月先跟鵜鶘簽約，卻因鼠蹊拉傷遭到釋出，接著今年2月跟灰狼簽下10天短約，再次因為腳踝扭傷，灰狼放棄跟他續簽，最後在3月30日重回老東家溜馬懷抱，沒想到他馬上又闖禍了。
其實要談到留下喬治的問題還早得很，因為他跟溜馬簽下5年9100萬美元合約，要到2019年才到期，只是最近傳出溜馬考慮提前把他交易的謠言，才讓史蒂芬生有機會狂虧隊友，只是他再繼續這樣腦殘下去，恐怕溜馬也待不久了。
(中時電子報)
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