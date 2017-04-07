鴻海極想買東芝金雞母 傳競標金最高

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正在進行經營重建的日本東芝公司決定分拆半導體記憶體事業並售股，第1輪釋股競標作業於3月底結束，有日媒今天報導，多家競標廠商中，以鴻海提示的金額最高。

日本「朝日新聞」報導，東芝社長綱川智曾表示，東芝以NAND型快閃記憶體(Flash Memory)為主軸的半導體事業的價值至少2兆日圓。

有相關人士透露，東芝截至3月29日的第1輪釋股競標作業，鴻海集團提示的競標金額逼近3兆日圓（約新台幣8340億元）。美國晶片設計大廠博通（Broadcom）提示的競標金額也逾2兆日圓。

美國半導體大廠威騰電子（Western Digital）、南韓SK海力士(SK Hynix)、投資基金美國KKR等提示的競標金額約1兆多日圓。整體競標企業約10家，幾乎都表達有意購買100%的股權。

東芝將於本月之內篩選競標的候補企業，進行第2輪競標之後，於6月下旬的股東大會之前，決定買家。東芝重視的是僱用、生產據點的維持，希望在2017年度完成交易。此外，在做決定時，也會顧及日本政府擔心技術會外流到中國大陸等。

報導說，第2輪競標作業也有可能競標企業改變提示的金額或者有日本的企業、基金加入。

東芝旗下在美國的核電事業子公司西屋電氣（WD）於3月宣布破產，估計2016年度（截至2017年3月底的財會年度）自有資本呈現負6200億日圓、資不抵債情況。

東芝為解決資不抵債的情況，不得不將被視為公司金雞母、以NAND型快閃記憶體(Flash Memory)為主軸的半導體事業分社化出售。

東芝在2月下旬分拆旗下半導體新公司，新公司稱為東芝記憶體（Toshiba Memory），新公司繼承東芝儲存和電子裝置解決方案事業。1060407

(中央社)