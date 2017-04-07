遼寧艦設計師：陸起碼要有3艘航空母艦

中國大陸首艘航空母艦總設計師、中國工程院院士朱英富6日說，中國大陸起碼應該有3艘航空母艦，「如果有條件，能有4、5艘更好」。

四川在線報導，位在成都的電子科技大學6日邀請朱英富以「發展海軍裝備，建設海洋強國」為題前往演講。他在回答現場學生提問時，作上述表示。

朱英富說，美國曾表示目前需要10艘航空母艦。中國大陸可能不需要那麼多，但「起碼應該有3艘，如果有條件，能有4、5艘更好」。

也是中共海軍052B、052C型驅逐艦總設計師的朱英富說，中國大陸在研製驅逐艦、護衛艦中累積的經驗，為後來建造遼寧艦助益不少，特別是在電子、電氣設備上。

他回憶，2003年遼寧號的前身瓦雅格號被拖到大連時，「幾乎就是個空殼子只有船體和幾台主機」，「到我們手上時就像是一棟爛尾樓」。

朱英富說，透過建造遼寧艦，中國大陸已累積大量建造航空母艦的經驗，建立了「完整的設計建造體系」，也培養了一批專業人才，所以第2艘航空母艦的建造進度要比遼寧艦更快，且有很大的提升。

他說，第2艘航空母艦的內部設計拋棄了前蘇聯的設計思路，且艦載的電子設備也進行換代升級在艦機適配性、電磁兼容性、全艦安全性和戰鬥能力保障方面，都有提高。

朱英富並宣稱，目前中國大陸已建成8艘052C型和正在批量建造的052D型驅逐艦，以及054、056型護衛艦。無論艦體設計還是武器裝備，都「已經處於國際先進行列」。1060407

(中央社)