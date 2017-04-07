柯文哲視察田徑場 試跑跌倒笑稱彈性佳

台北市長柯文哲今天視察世界大學運動會田徑場，試跑時不慎跌倒，但受訪時笑說，還好，代表跑道還不錯，跌倒後（感覺跑道）還滿有彈性。

柯文哲上午前往視察「2017台北世大運場館整建工程─台北田徑場」聽簡報後，前往田徑場試跑，並由世大運培訓選手和世大運吉祥物「熊讚」陪跑。

柯文哲等人試跑時，一開始「熊讚」偷跑，導致重跑；第二次試跑時，柯文哲疑因重心不穩，直接撲倒在跑道，但最終仍跑向終點。

柯文哲會後受訪時，媒體急問是否受傷？柯文哲先笑說，還好，做任何事要先好好準備，標準動作應先跑1圈，暖身夠後再跑，沒準備忽然跑步就會受傷。

他說，已很長時間沒跑步，「做什麼事都是專業」，不慎跌倒是身體不聽使喚，當下有嚇一跳。

至於視察世大運場館整建後有何看法？柯文哲表示，目前相關場館都在控制中，場館修繕沒問題，且只有幾個新建場館，大部分還是整修，有按進度執行，相關場館蓋完後有些測試賽。1060407

(中央社)