板橋果菜批發市場 進駐試營運
板橋果菜批發市場今天凌晨試營運，新北市果菜運銷股份有限公司董事長廖榮清祈求果菜批發市場業績長紅，並派送開工紅包給進駐攤商及貨運司機，祝福生意興隆財源滾滾。
從事蔬果貨運多年的司機表示，板橋果菜批發市場環境規劃便利、舒適、乾淨明亮，跳脫以往批發市場灰暗髒亂的形象，會跟產地推薦可以多將貨物送到板橋拍賣。
在湳興市場從事蔬菜批發販售40年的王姓婦人表示，板橋果菜批發市場的成立，讓湳興市場周遭的蔬果販售同業有一個遮風避雨的地方，原本的舊市場規劃成一般零售地，可提升批發的效益，透過板橋果菜市場將各產地的貨物集中，讓攤商也有更多進貨選擇。
新北市果菜公司總經理江惠貞表示，板橋果菜批發市場今天正式加入大台北蔬果供應平台行列，看到滿載的貨車一輛輛開進市場，讓在場的同仁鬥志高昂。
她說，公司在進駐前，密集進行一連串教育訓練及演練，培養專業工作團隊，提供攤商最大協助，迅速熟悉批發市場作業流程，也歡迎更多承銷商加入板橋果菜批發市場行列，全力推動板橋批發市場，共創雙贏。1060407
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。