板橋果菜批發市場 進駐試營運

板橋果菜批發市場今天凌晨試營運，新北市果菜運銷股份有限公司董事長廖榮清祈求果菜批發市場業績長紅，並派送開工紅包給進駐攤商及貨運司機，祝福生意興隆財源滾滾。

從事蔬果貨運多年的司機表示，板橋果菜批發市場環境規劃便利、舒適、乾淨明亮，跳脫以往批發市場灰暗髒亂的形象，會跟產地推薦可以多將貨物送到板橋拍賣。

在湳興市場從事蔬菜批發販售40年的王姓婦人表示，板橋果菜批發市場的成立，讓湳興市場周遭的蔬果販售同業有一個遮風避雨的地方，原本的舊市場規劃成一般零售地，可提升批發的效益，透過板橋果菜市場將各產地的貨物集中，讓攤商也有更多進貨選擇。

新北市果菜公司總經理江惠貞表示，板橋果菜批發市場今天正式加入大台北蔬果供應平台行列，看到滿載的貨車一輛輛開進市場，讓在場的同仁鬥志高昂。

她說，公司在進駐前，密集進行一連串教育訓練及演練，培養專業工作團隊，提供攤商最大協助，迅速熟悉批發市場作業流程，也歡迎更多承銷商加入板橋果菜批發市場行列，全力推動板橋批發市場，共創雙贏。1060407

(中央社)