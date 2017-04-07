自貿協定令尼加拉瓜外貿獲利豐厚
本地媒體報導，尼加拉瓜出口產品所賺到的每10美元中，幾乎有9美元是來自簽訂自由貿易協定的市場。
根據尼加拉瓜中央銀行統計，在去年尼加拉瓜傳統產品出口總值22億2600萬美元中，有19億1800萬美元是來自自由貿易市場，只有3億800萬美元是輸往未簽訂任何貿易協定的市場。
官方數據顯示，去年尼加拉瓜產品幾個主要出口市場中，美國就占了42.4%，這是得利於已生效11年的美國與中美洲暨多明尼加自由貿易協定（DR-Cafta）。
其次是薩爾瓦多，占11.3%，哥斯大黎加占6.1%，這兩個國家也與尼加拉瓜簽有自貿協定。
媒體報導中也提到，中美洲各國與中華民國簽署的自由貿易協定，也使得尼加拉瓜得以打進擁有2350萬名消費者的台灣市場。
此外，央行指出，中美洲各國與南韓間的自由貿易協定談判已完成，這項協定將有利於尼加拉瓜農產和漁產的輸出。1060407
(中央社)
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