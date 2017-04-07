視察世大運開幕場地 柯文哲田徑場試跑重心不穩跌倒
2017世界大學運動會8月登場，作為開閉幕主場館、田徑賽事場地的台北田徑場斥資1億774萬元整建，今市長柯文哲親自到場視察。不過，就在柯文哲與選手、首長準備「試跑」嶄新的跑道時，柯卻在起跑沒多久就因重心不穩撲倒在地，雖未受傷，但讓在場隨扈、官員都捏一把冷汗。
柯文哲受訪時說，沒有受傷，這也表示跑道還蠻不錯的，「跌倒時很有彈性。」他還說，這代表做什麼事情都要好好準備、要well-prepared，標準動作應該先跑一圈，暖身夠再真的跑，像這樣突然沒準備就跑，很容易受傷。
是否很久沒跑步，或是穿錯鞋子，才會一起跑就跌倒？柯文哲笑說：「不是很久，是從台大醫學系大隊接力之後就沒跑過了。」之所以會跌倒，是因為身體不聽使喚，剛剛他也嚇了一跳。
最後柯文哲強調，目前世大運場館進度都在控制中，整建場館都沒問題，新建場館也都按進度走，其中，台北田徑場花了1億多，一個現代化的田徑場就是長這樣，之後還會有測試賽，包括檢視下雨天會不會漏水等問題。
(中時)
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