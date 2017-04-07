1至4月雨量低於平均 鄭明典：因北風偏強

我要評比

幾乎全台今年1至4月的雨量都低於氣候平均值，對此氣象局科技中心主任鄭明典說，主因是北風偏強，缺乏潮濕的偏南風。

氣象局科技中心主任鄭明典今天在臉書上PO出一張今年1至4月相對氣候平均的雨量分布圖，顯示全台除了部分花東地區外，雨量都低於氣候平均值，尤其中南部平地雨量更不到氣候值的20%。鄭明典也說不只這樣，今年春季室內返潮現象不明顯，霧日也相對少。

鄭明典認為直接原因是北風偏強，缺乏潮濕的偏南風。但今年大陸冷高壓卻也偏弱，偏北風來自在日本東南方海面增強的低氣壓。

鄭明典分析，而海面上的低氣壓會特別增強，感覺是跟北半球大尺度天氣現象的連動有關，但需要再仔細確認。

相對氣候平均的雨量分布圖上，如果顯示100就是等於氣候平均，小於100就是低於氣候平均，而20就表示實際雨量只有氣候值的20%。1060407

(中央社)