首次與習近平晤面 川普：我們將會有非常好的關係

首次與習近平晤面，川普表示我們將會有非常好的關係。(美聯社)

中國國家主席習近平和美國總統川普在美東時間6日下午(台北時間7日上午)首度晤面，並舉行「習川會」第一輪會談。川普表示，他與習近平建立了友誼，長遠而言，「我們將會有非常、非常好的關係」。

習近平偕同夫人彭麗媛6日下午5時抵達川普的「海湖」俱樂部，獲得川普和夫人梅蘭妮亞歡迎。川普笑臉迎向習近平，與習近平握手致意。這是兩位領袖首次晤面，兩人並有機會在晚餐前先面對面就彼此關切事務交換意見。川普在進入正式晚宴廳前表示，能有中國國家主席習近來和他具天賦、在中國享有盛名的、了不起歌唱家妻子到美國來，是莫大的榮幸。

川普表示，他與習近平間進行了很長時間的討論，「但到目前為止，我無事可奉告，什麼也沒有」。不過，川普說，他可看到，兩人已發展了友誼。他認為，長遠而言，「我們將會有非常、非常好的關係」；川普表示，他對此極為期待。

「習川會」將在美東時間7日上午9 時（台北時間7日晚間9 時）舉行第二輪會談，深入討論經貿和外交政策議題。

在此之前，川普在峰會登場飛往佛州途中，向隨行白宮記者表示，「習川會」的兩大議題是北韓和貿易。川普指出，美國受到不公平待遇，多年來與中國「糟透的」貿易往來，將是雙方討論事項之一。在北韓問題上，川普說，他認為中國將會「想要加快腳步」抑制北韓的核武野心。

美國國務卿提勒森6日也表示，美國雖願意與中國合作，但也了解中方為美國利益帶來的挑戰，並重申，期望美中兩國可建立一個建設性、合作和以結果為導向的政策。提勒森說，川普政府會在美中共同目標、安全與繁榮方面繼續合作，且不會規避坦承討論，因為這對縮小歧異是必要的。

(中時)