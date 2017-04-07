開外掛勁舞團遊戲被癱瘓？檢方認遊戲有漏洞 玩家無罪
知名的線上遊戲「勁舞團」，因屢傳玩家下載外掛程式，導致遊戲伺服器癱瘓，因此遊戲前代理商「因恩銳」向台北市調查處控告3名林姓、周姓、賴姓3名玩家涉嫌妨害電腦使用罪。但台北地檢署「打臉」市調處，認為「勁舞團」遊戲程式本身疑存在漏洞，市調處移送過於草率，認定3名玩家犯罪構成要件不足，今天上午將3名玩家不起訴。
「勁舞團」號稱是地表最強的韓國音樂遊戲，也是風靡全球的交友平台，遊戲以歡樂、交友、競技三大元素作主軸，吸引不少國內玩家。
但「勁舞團」前代理商因恩銳公司，不滿林姓、周姓、賴姓3名玩家下載外掛程式，出現特定符號，導致遊戲伺服器癱瘓，日前向台北市調查處檢舉，市調處報請北檢指揮偵辦。
檢方傳喚3名玩家，3人均稱，他們是從網路上下載外掛程式，但不知程式是誰寫的，他們喜歡遊戲，並沒有故意有癱瘓遊戲的意圖。
檢方發現，代理商過去曾多次對玩家提告，但檢方均不起訴。而且市調處移送也過於草率。
檢方認為，「勁舞團」遊戲會被外掛程式癱瘓的問題已有一段時間，應該是程式存在著BUG漏洞，才會輕易被癱瘓，但業者都未針對遊戲漏洞著手改善，反而一味控告玩家，並不合理。
(中時)
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