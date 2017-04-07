宥勝自認圓夢讓妻披婚紗 未料妻竟沒有「結婚念頭」

宥勝帶老婆女兒，展開為期一個月的「婚紗之旅」 。(圖/宥勝之旅臉書)

宥勝和老婆結婚2年多，育有愛女蕾蕾，日前宣布老婆懷上男胎後，更帶著妻女飛往尼泊爾等地展開「婚紗之旅」，原以為藉此一圓老婆未穿過婚紗的遺憾，但豈知老婆一句話讓他從天堂掉到地獄，更不諱言是旅程中最大挑戰。

宥勝清新形象擄獲不少粉絲的心 。(圖/本報系資料照)

宥勝表示老婆曾沒幻想穿著婚紗的畫面，原以為是老婆害羞不敢說出口，豈知已身處異地仍堅持不換上婚紗，才讓他意識到「老婆從來都沒想過要結婚」，最後直到維也納熊布倫宮，才勉強掛上白頭紗上鏡頭，這也讓宥勝表示旅程中最大的挑戰不是適應環境和遠行，而是讓蕾媽穿上婚紗。

對此宥勝也表示這趟「婚紗之旅」，每天可說都是充滿挑戰，不過他絕對不會就此放棄，甚至公開喊話「十年後妳一定會感激我的，因為我們的婚紗照，一定會拍成」，對於兩夫妻的互動也讓粉絲直呼感動，因為簡單也是一種幸福。

(中時電子報)