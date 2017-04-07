評台鐵廁所 國際清潔大師只給40分

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環保署今年將整頓全台7萬間公廁，台鐵車站列首波改善地區之一。台鐵今天邀日本國際清潔大師新津春子來台交流，新津春子說，台鐵廁所表面乾淨，但仍有味道，她給40分。

新津春子取得國家建築物清潔技能士證照，擔任日本羽田機場清潔人員多年，而羽田機場連續4年被為世界最乾淨機場，新津春子就是主要靈魂人物。

台鐵台北車站是北台灣首要交通樞鈕，每天進出人數高達50萬人次，車站清潔工作委託信實集團負責。

新津春子上午在台北車站了一圈，她稱讚台北車站地板乾淨，但廁所只是表面乾淨，內部仍有味道，需要改進，她給40分。

新津春子今天也實地觀看信實集團在台北車站的地面清潔、除塵作業及廁所清潔，並提出專業建議。

信實集團總經理楊文榮說，會持續努力改進，吸取高端專業知識及購買世界級新穎機具，讓台北車站清潔維護再升級。1060407

(中央社)