民進黨力拼 燃料費未來擬隨油徵收

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民進黨立委林俊憲召開記者會，對隨油徵收法案表示意見(圖/張鎧乙攝)

燃料費改隨油徵收的話題，幾十年來紛擾不斷。立委林俊憲7日召開「改革還要等多久？要求燃料稅隨油徵收」記者會，痛批交通部食古不化，不願認真改革，反對的理由千奇百怪，還敘述1960年代的隨油徵收政策，當年引發地下油品氾濫為由停辦。

現今時空背景不同，仍不願改革，隨油徵收是不分藍綠的社會共識，現在民進黨多數執政，力拼隨油徵收法案在這個會期過關。

(中時)