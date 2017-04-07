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教育界最精采的年度盛事 徵件即將截止

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2016年廣達游藝獎首獎得主們與廣達文教基金會至德國進行實境探索任務
2016年廣達游藝獎首獎得主們與廣達文教基金會至德國進行實境探索任務。(廣達文教基金會提供)

第八屆廣達游藝獎競賽徵件即將截止！由教育部與廣達文教基金會合辦的廣達游藝獎競賽，是教育界最精彩的年度競賽盛事。每年游藝獎皆吸引數百名師生進行角逐，首獎得主還可獲得至海外進行實境探索任務的機會。去年的首獎得主們便與廣達文教基金會至德國進行實境探索任務，參觀多間美術館進行文化巡禮。

廣達文教基金會執行長徐繪珈表示，廣達《游於藝》計畫進入台灣各地校園，是希望透過藝術啟發孩子的創意，培養自主學習能力，訓練學童成為畫作導覽員，提升藝文素養；更期許學校將展覽資源進行跨領域整合，激發老師的創意教學能力，同時鼓勵廣達《游於藝》計畫的承辦學校團隊，提升巡迴展覽行政效能，擴大展覽效益與資源整合。每年進行的游藝獎競賽，開拓出交流平台，讓全台各地教師、學童能互相觀摩、學習分享，達成以藝術啟發創意的目的。

廣達游藝獎分為學生導覽達人及教師創意教學獎兩個獎項進行，今年度的首獎得主可以參加荷蘭海外實境探索任務，進行深度文化探索。自106年3月1日起開始徵件以來，報名狀況熱烈，徵件日期即將於106年4月17日截止，歡迎全國師生踴躍報名。詳細報名流程及資訊請上廣達文教基金會官網。

(中時電子報)

廣達文教基金會官網
關鍵字：廣達游藝獎徵件競賽
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