教育界最精采的年度盛事 徵件即將截止
第八屆廣達游藝獎競賽徵件即將截止！由教育部與廣達文教基金會合辦的廣達游藝獎競賽，是教育界最精彩的年度競賽盛事。每年游藝獎皆吸引數百名師生進行角逐，首獎得主還可獲得至海外進行實境探索任務的機會。去年的首獎得主們便與廣達文教基金會至德國進行實境探索任務，參觀多間美術館進行文化巡禮。
廣達文教基金會執行長徐繪珈表示，廣達《游於藝》計畫進入台灣各地校園，是希望透過藝術啟發孩子的創意，培養自主學習能力，訓練學童成為畫作導覽員，提升藝文素養；更期許學校將展覽資源進行跨領域整合，激發老師的創意教學能力，同時鼓勵廣達《游於藝》計畫的承辦學校團隊，提升巡迴展覽行政效能，擴大展覽效益與資源整合。每年進行的游藝獎競賽，開拓出交流平台，讓全台各地教師、學童能互相觀摩、學習分享，達成以藝術啟發創意的目的。
廣達游藝獎分為學生導覽達人及教師創意教學獎兩個獎項進行，今年度的首獎得主可以參加荷蘭海外實境探索任務，進行深度文化探索。自106年3月1日起開始徵件以來，報名狀況熱烈，徵件日期即將於106年4月17日截止，歡迎全國師生踴躍報名。詳細報名流程及資訊請上廣達文教基金會官網。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。