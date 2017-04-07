四分衛改打棒球 提波小聯盟首打席開轟
懷疑前美式足球四分衛提波（Tim Tebow）能打好職業棒球的人還是很多，但今天過後至少有不少人會暫時閉嘴，因為提波在他的小聯盟1A處女秀，就敲出了首打席全壘打！
大都會1A球隊哥倫比亞螢火蟲今天歡慶例賽開幕戰，提波穿著15號球衣、擔任先發第7棒左外野手，2局下首次打擊就有2出局三壘有人的建功機會。他大棒一揮將球打到左中外野牆上，並快步奔上二壘，不過裁判認為這球已經打在全壘打牆的黃線上方，判定為全壘打，讓提波在主場球迷的歡呼聲中風光踏回本壘。
現年30歲的提波曾是佛羅里達大學的明星四分衛，2007年還榮獲象徵全美大學年度最佳球員的海斯曼獎（Heisman Trophy），讓他在2010年NFL新人選秀首輪被丹佛野馬挑中。
提波人長得帥，又是虔誠的基督教徒，這點常被拿來跟「哈佛小子」林書豪相提並論，他在場上傳球達陣後單膝跪地的禱告動作，還被取了個新詞彙「Tebowing」，一如當年的「林來瘋」（Linsanity）。
不過提波的NFL發展並不順利，只在丹佛野馬、紐約噴射機共效力3季，接著與新英格蘭愛國者、費城老鷹簽過無保障性的合約，都沒能成功留下，後來轉往ESPN擔任播報與主持工作。
提波去年9月8日與大都會簽下小聯盟合約，宣布「棄足從棒」，但有很多人認為這是新聞炒作。不過提波一步一步來，去年他在指導聯盟處女秀，就抓住首球開轟，接著又參加了亞歷桑納秋季聯盟。
拜大都會多人出征經典賽，提波得以破格參加今年大聯盟春訓，雖然27打數僅敲4安，打擊率是慘淡的1成48，但真的來到1A開幕戰，他就用棒子證明自己是「玩真的」。不過提波今天5打數也僅有這支安打，還吞3K，要證明自己是個夠格的棒球員，還有很大的努力空間。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。