中檢拍賣杜卡迪重機受矚目 32萬標出另要繳貸款73萬

台中地檢署拍賣杜卡迪惡魔重機，以32萬元標出。（馬瑞君翻攝）

台中地檢署今天上午舉行偵查中扣押物拍賣，雖然下小雨，參與民眾熱情不減，顯然都是為了號稱是「重機界中的勞斯萊斯」、2015年5月出廠的義大利知名重機品牌「DUCATI Diaval」(杜卡迪惡魔)而來，起標價訂為7萬元，參與競標民眾踴躍，後以32萬元拍出，得標者除了要支付標金外，另有原車主貸款73萬、欠燃料稅等要支付，合計車款106萬餘元。

台中檢警數月前偵辦一起詐欺案件時，查扣此輛「DUCATI Diaval」，為2015年引進台灣的最新車款，在台訂價近400萬元，被查扣時奇成的里程數還不到300公里，車況非常新；DUCATI被喻為「重型機車界的兩輪超跑」，是重機迷的夢幻級品牌之一。

因而早在台中地檢署舉辦拍賣前就在網路上引起熱烈討論，不少參與拍賣的民眾都是做足功課，為了杜卡迪惡魔而來，其他拍賣物件中雖然還有賓士、保時捷等名車，但人氣明顯被比下。

拍賣官不讓大家失望，先將杜卡迪惡魔在暖身過後直接拍賣，參與拍賣民眾反應熱烈，從7萬跳到14萬，然後一路喊高，還有競標者以電話遙控方式，指示現場投標者喊價，每次拍賣官要落槌前就有人再加價，喊到32萬元才標出。但，得標者除了要支付標金外，另有原車主貸款73萬、欠燃料稅等要支付，合計車款106萬餘元。

而另一批參與拍賣的阿公、阿媽們，則是為了另一批賭博網站的摸彩贈品，包括吹風機、微波爐、電子鍋、液晶顯示器等電器產品而來。

(中時)