海外擴張 北京大學擬在英牛津設校區
據英國衛報（The Guardian）報導，大陸知名高校北京大學旗下的匯豐商學院，砸下880萬英鎊（約3.32億台幣），在英國牛津（Oxford）地區買下福克斯康貝莊園（Foxcombe Hall），擬在這個曾是伯爵居所之處，設立北大的海外校區。北大官方表示，未來牛津新校區的課程將會以「中國經濟、金融市場和企業管理」三大學科領域為主。匯豐商學院院長海聞向英媒表示，北大提供了一個極具誘惑力的出價，擊敗了三個潛在的買家，其中包含一個牛津大學（University of Oxford）的學院。
近年來因大陸與亞洲經濟地位崛起，眾多歐美名校紛紛開設海外分校，包含寧波諾丁漢大學、上海紐約大學、杜克崑山大學和西交利物浦大學等，也讓這些學校賺進大把鈔票。隨著留學生比例愈來愈高，英國更打算向下扎根，知名的哈羅公學（Harrow School）、德威學院（Dulwich College）和威靈頓公學（Wellington College）等貴族學校，皆已陸續進駐大陸成立分校。北大此舉，是繼廈門大學赴馬來西亞開設分校後，讓大陸重點大學向海外擴張再次成為關注焦點。
成立於清末、前身為京師大學堂的北京大學，近年來在全球大學排行榜上屢創佳績，今年更來到第29名。大陸官方決定撥款數十億人民幣，協助北大改善其研究設施，並從國外頂尖大學招募教師以提高其國際地位。繼實行多年的985與211教育工程計畫後，如今的大陸高等教育則改往「雙一流」（世界一流大學和一流學科建設）計畫前進，期望在本世紀中葉，大陸能擠身高等教育強國之列。
(中時電子報)
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