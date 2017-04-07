澎湖西嶼火警 海巡、消防合力撲滅

海巡署南部地區巡防局第七岸巡總隊講美機動巡邏站於今(7日)凌晨3:40時許執行岸際巡邏勤務時，於西嶼鄉小池角納骨塔旁草叢發現不明火燃之情。

經目測火勢燃燒長達約30公尺，講美機動巡邏站人員1車4員隨即通報西嶼消防分隊處置，於凌晨3:55時許西嶼消防分隊人員率3車7人抵達現場實施滅火搶救，火勢隨即獲控制，未釀成更大的災害。初研判為民眾不慎燒金紙導致延燒，凌晨4:15時經海巡署及消防隊合力撲滅後，確認無復燃跡象，遂於凌晨4:20時收隊離開。

第七海岸巡防總隊表示：提醒民眾星星之火足以燎原，用火後應確認熄滅再行離開，避免不慎釀成災害及觸犯法律責任，如民眾有任何需要協助事宜，可藉由「118」海巡服務專線通報求助，海巡人員將竭盡所能提供最迅速的服務，確保民眾生命財產安全。

另海巡署各項服務及救助皆秉持「廉能是政府的核心價值，堅持廉潔、拒絕貪腐」的原則，不收取任何費用及饋贈，若有發現貪瀆情事，請撥打廉政檢舉專線0800-286-586。

(中時)