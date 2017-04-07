虎標萬金油代工商爭產 大房子女判刑定讞
代工生產「虎標萬金油」的西德有機創辦人葉重德過世後，大房、二房爆發爭產官司。最高法院今天維持高院更五審判決，認定遺囑偽造，大房3名子女各2月徒刑，得易科罰金定讞。
判決指出，葉重德民國87年6月9日病逝後，大房與二房子女為遺產分配發生糾紛，雙方涉訟多起，大房子女與律師拿出葉重德遺囑，指二房子女忤逆，不得繼承遺產，遺囑指名大房與3名子女可各分得遺產1/4，但醫療費、看護費、喪葬費與訴訟費及債務除外。
二房子女認為遺囑是大房子女偽造，控告大房子女偽造文書。
案件纏訟多年，多次遭最高法院發回更審，法院一、二審及更一審時，採信鑑識專家李昌鈺及中央警察大學教授陳虎生對遺囑影本的鑑定，質疑遺囑非重病之人所寫，認定遺囑偽造，判大房子女有罪。全案更二審時逆轉，合議庭改採法務部調查局等單位鑑定，認為影本會影響鑑定結果，無法確認遺囑偽造，改判大房子女無罪。
案件後續再多次遭最高法院發回更審後，高院更五審採信內政部警政署刑事警察局筆跡鑑定等結果，加上佐以葉家親人證詞，認定遺囑偽造，除大房葉李坐死亡不受理，大房3名子女各判刑2月、可易科罰金。案經上訴，最高法院駁回，全案定讞。1060407
(中央社)
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