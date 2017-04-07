涂醒哲參訪星國 借鏡水資源科技
嘉義市長涂醒哲率團參訪新加坡，對於星國將污水轉化成淡水的科技讚不絕口，並表示台灣目前正處於缺水危機，新加坡的作法值得借鏡。
嘉義市政府今天發布新聞表示，南台灣水情拉警報，加上嘉義市「水資源回收中心廠」即將興建，率團前往新加坡取經的涂醒哲，特別前往新加坡新生水廠參訪。
市府指出，新加坡新生水廠是全球首座利用污水生產飲用水設施的水廠，涂醒哲等一行人特地前往參訪，瞭解新加坡如何利用逆滲透系統將污水或海水轉化為可食用的淡水。
新加坡公用事業局企業發展署副署長毛頲梁表示，以往新加坡的飲用水操縱在馬來西亞手中，雙方簽定的淡水供應合約將在2061年到期，且馬國無意重新定約，因此新加坡只能另謀出路。
毛頲梁指出，新加坡除了建築濱海灣的堤壩、搜集雨水之外，還將海水逐漸淡化成淡水，並設置新生水廠，利用大型逆滲透系統將污水轉化成淡水，再與原有的供水系統融合。
涂醒哲表示，台灣中南部乾季與雨季有明顯區隔，尤其嘉義市一到冬天便進入枯水期，新加坡回收污水、淡化海水的高科技運用，可幫助避開缺水危機，值得借鏡。1060407
(中央社)
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