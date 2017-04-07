美國防部：攻擊敘利亞前 已通知俄國

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美國國防部今天表示，在對敘利亞政府軍空軍基地發動大規模軍事行動前，已對俄羅斯發出警告。

五角大廈發言人、海軍上校戴維斯（Jeff Davis）說：「在發動攻擊前，已使用消除衝突的電話線通知俄國軍方。」他指的是特殊的軍事熱線。

「美國軍事規畫單位採取預防措施，將部署在這處空軍基地的俄國和敘利亞軍事人員所造成的危險降到最低。」

根據路透社，他還說，沒有打到據信是該空軍基地俄駐軍所在的部分。（譯者：中央社陳昱婷）1060407

(中央社)