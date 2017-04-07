尼加拉瓜外交部長訪台 將晉見蔡總統

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外交部今天表示，尼加拉瓜共和國外交部長孟卡達（Denis Moncada）等人昨天起到11日訪台，將晉見總統蔡英文，誠摯歡迎孟卡達等人訪台與深化兩國政府間交流與互動。

外交部表示，訪台成員包括孟卡達、財政暨公共信貸部長阿柯斯達（Ivan Acosta）及工商暨發展部長蘇洛薩諾（Orlando Solorzano），期間將晉見蔡總統，會晤外交部長李大維並接受款宴。

外交部說，尼加拉瓜訪團將拜會財政部、經濟部、財團法人國際合作發展基金會、中華民國對外貿易發展協會及中國輸出入銀行；另將參訪國立故宮博物院、台北101金融大樓、新竹科學園區、國立傳統藝術中心及金門縣等地。

外交部表示，孟卡達曾任尼加拉瓜駐美洲國家組織（OAS）代表及駐中美洲統合體（SICA）代表，今年1月獲任命為外長，這是首度訪台，同行的阿柯斯達及蘇洛薩諾都曾訪台。未來將與尼加拉瓜持續推動各項合作計畫，並積極促進經貿投資交流，以深化兩國邦誼。1060407

(中央社)