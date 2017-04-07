黨魁擬參選人政見會 廖國棟盼讓民眾有感

國民黨立法院黨團總召廖國棟今天表示，黨主席擬參選人政見發表座談會，黨團提問方向包括兩岸路線、反應民意及選後團結等6大面向，盼民眾聽了有感。

國民黨立法院黨團10日下午1時到3時將在台大校友會館舉辦黨主席擬參選人的政見發表座談會。廖國棟今天在立法院受訪表示，提問的方向包括兩岸路線、黨內革新、青年培育、立院角色、反應民意及選後團結等6大面向。

廖國棟指出，座談會一開始會讓擬參選人簡單自述參選理念，第二階段就針對6個題目進行問答互動，最後會讓擬參選人做簡單的結論。本來也想增加臨時提問，但恐怕沒有時間，若時間很充裕，也不無可能讓媒體提問。

廖國棟說，會事先提供題目給各擬參選人，黨團原先的構想是像機智問答，而不想事先提供題目，但有擬參選人抱怨，怕黨團又偷偷只給特定人士，所以黨團就決定事先提供題目，讓所有擬參選人都知道。

他說，黨團舉辦這場政見發表座談會，最主要是希望民眾在聽了以後會有反應、有感覺，這是黨團最想要的，所以黨團非常慎重準備。

至於黨主席洪秀柱是否出席，廖國棟說，到現在為止，都還只是側面得知洪秀柱不來，他希望還有機會跟洪秀柱交換意見，盼洪秀柱也能參與座談會。他說，既然是參選人也應該來跟立法院打交道、跟藍委有更多互動，這是非常好的機會。1060407

(中央社)